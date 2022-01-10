Вологда, 10 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Вологде за новогодние каникулы коронавирус выявили у 716 человек, от ковида скончались 76 человек. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На сегодня в моногоспиталях города находится 268 человек. Весь год количество заболевших было как минимум в два раза больше, а в начале 2021 года в моногоспитале было 700 человек. Но я думаю, что всплеск заболеваемости еще будет, с учетом праздников и того, что новый штамм рано или поздно до нас докатится», — заявил мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новогодние каникулы не спровоцировали роста заболеваемости ковидом на Вологодчине.