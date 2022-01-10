Минск, , 18:22 — REGNUM ОДКБ должна провести совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом 10 декабря заявил Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях», — сообщил Лукашенко, зачитывая выступление перед главами государств-членов ОДКБ и руководством организации.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, выступая на сессии СКБ ОДКБ Лукашенко заявил о необходимости «своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность».

Читайте о правоприменительной практике: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии«Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном, — отметил белорусский политик. — Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать».

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«Сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки», — подчеркнул Лукашенко.

Он уверен, что также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую. Государствам-членам ОДКБ следует действовать на упреждение и купировать возможные причины, которые могут привести у них к последствиям, подобным казахстанским.

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