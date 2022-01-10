Нур-Султан, , 18:14 — REGNUM Экономический ущерб от массовых беспорядков, произошедших в январе в Казахстане может доходить до $2−3 млрд, сообщает 10 января пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Экономика Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правительства, только полицейских машин сожжено почти пять сотен единиц.

Токаев сообщил, что «насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин».

По предварительным оценкам, экономический ущерб может составить $2−3 млрд, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

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