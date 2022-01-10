Кострома, 10 января, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Костроме хотят создать организацию по профилактике насилия над детьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экс-кандидат в депутаты Костромской областной думы, предприниматель Павел Кочкин. Предпосылкой этому послужила трагедия с убийством 5-летней Вероники Николаевой в Костроме.

Http://fotoart.org.ua Семья

По информации Кочкина организация «Нет-детскому насилию!» будет зарегистрирована в январе 2022 года. Её членами станут костромичи с активной жизненной позицией, готовые уделить время профилактике преступлений на безвозмездной основе.

Организация будет искать в социальных сетях людей, «предположительно вынашивающих преступные намерения в отношении детей» и передавать информацию в правоохранительные органы. Кроме этого, её члены будут «проводить профилактические беседы» с лицами, вышедшими на свободу после осуждения за насилие и педофилию. Заручиться согласием и поддержкой территориальных представительств Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний в этом вопросе организация намерена уже после регистрации.

Напомним, убийство девочки произошло в Костроме 4 января 2022 года. Как выяснилось впоследствии, Вероника Николаева гуляла рядом с местом работы матери — кинотеатром «Россия». Через «непродолжительное время» её украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года. Расследование деля взято на личный контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.