Станица Георгиевская, Ставропольский край, 10 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае начались поиски пропавшего несовершеннолетнего Ростислава С. Подросток ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Домой 12-летний мальчик до сих пор не вернулся, сообщила 10 января пресс-служба краевого управления МВД.

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Известно, что за это время пропавший на связь с родными не выходил. Полиция обратилась за помощью ко всем, кто мог видеть мальчика. О приметах ребенка сказано, что он был одет в черные брюки и куртку жёлтого цвета. На нем также была вязаная шапка в черно-серую полоску.

«Полиция Георгиевска обращается к гражданам, если вам известны какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 8(87 951) 3−51−00, 2−34−51, 02 или 102 (с мобильного)», — сказано в сообщении.