Ярославль, , 18:10 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разработать дорожные карты по реализации инфраструктурных проектов в Ярославле, Ростове и Угличе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Михаил Евраев

Речь идет о комплексной застройке территории в Дзержинском районе Ярославля, реконструкции исторического центра Ростова Великого и ремонте коммуникаций в центре Углича. Общий объем инвестиций с учетом внебюджетных средств составляет более 11 миллиардов рублей. На оперативном совещании в правительстве Михаил Евраев потребовал составить детальный график работ, синхронизировать работу ведомств по реализации проектов. Кураторами проектов выступают профильные зампреды правительства.

«Главам районов необходимо разработать максимально жесткие по срокам, но реалистичные дорожные карты реализации проектов. Проектные работы требуют временных затрат, но все же необходимо постараться выполнить их как можно быстрее. Кредитные средства выделяются на максимально выгодных условиях и нельзя упустить эту реальную возможность кардинально улучшить социальную и инженерную инфраструктуру в городах», — заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

При реализации инфраструктурного проекта в Ярославле предполагается комплексная застройка в 15 микрорайоне Брагино. В районе Малой Норской до 2028 года планируется построить 17 многоэтажек. Декларируемый объем инвестиций — 4,6 млрд рублей, в том числе 600 млн. — средства инфраструктурного кредита. В Ростове говорят о масштабном ремонте в историческом центре, включая создание новых общественных пространств при инвестициях в 5 миллиардов рублей. Углич получит бюджетный кредит в 1,02 млрд рублей. На эти средства будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на улицах Спасской, Ленина, Опарина, Воскресенский угол, Ярославской и Ростовской, а также на Советской площади.