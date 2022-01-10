Москва, 10 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Россия рискует не дождаться 5-процентной инфляции даже к концу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Инфляция

«Индекс-дефлятор в 2021 году существенно превысил индекс потребительских цен, который мы традиционно называем инфляцией, а это значит, что как минимум первая половина 2022 года нас еще неприятно удивит. В след за ковидными волнами мы начнем отсчет инфляционных волн теперь уже по причине переноса цен производителей. Также сильно беспокоит очередной 30-летний инфляционный рекорд в Европе в декабре 2021 года, — сказал экономист. — Эффект импортируемой инфляции в 2022 году продолжится. Если старушка Европа решит ничего не предпринимать радикального, то 5% инфляции в России мы не увидим даже к концу 2022 года».

Как уточнил Ордов, пока европейский регулятор «держится как кремень» и не хочет ужесточать монетарную политику.

«Оно и понятно, ведь они только-только разобрались с PIGS (условное обозначение четырех стран ЕС — Португалии, Италии, Греции и Испании — прим. ИА REGNUM), закамуфлировав старые невозвратные долги под новые с практически нулевой ставкой. Для них ужесточение денежно-кредитной политики смерти подобно», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что по итогам 2022 года инфляция в РФ вполне может составить 5%.