Копенгаген, , 18:05 — REGNUM Об аресте главы разведывательной службы минобороны Дании Ларса Финдсена сообщает 10 января TV2.

Под арестом Furni Tour

Уточняется, что Финдсену предъявили обвинения в утечке секретной информации и заключили под стражу. Данные, просочившиеся в сеть, могут нанести ущерб безопасности Дании, а также внешним контактам Копенгагена.

Ранее в Дании арестовали четверых сотрудников спецслужб по обвинению в необоснованном раскрытии секретной информации. Среди арестованных есть спецслужбисты в отставке.