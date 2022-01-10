Минск, , 18:04 — REGNUM «Это наш непреклонный вывод: на границах Казахстана скопилось немало международных террористов», — заявил 10 декабря Александр Лукашенко, выступая на видеоконференции внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане.

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В заседании СКБ приняли участие все главы государств-членов ОДКБ, генсек этой организации Станислав Зась и председатель Совета коллективной безопасности — премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эта постсоветская республика пережила масштабный и самый тяжёлый за 30 лет кризис.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, выступая на сессии СКБ ОДКБ Лукашенко сообщил: «Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем, о чем только что сказал президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Белоруссия».

"Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Белоруссии», — добавил белорусский политик.Ранее на эту тему: Лукашенко: экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане

«Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция, — сообщил Лукашенко. — Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Белоруссии, других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку».