Москва, 10 января 2022, 18:05 — REGNUM Эпоха глобального доминирования Запада подошла к концу. Об этом 10 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Земля. Вид из космоса
Земля. Вид из космоса

«Очевидно, что эпоха западноцентричного миропорядка заканчивается. Начинается совершенно новая эпоха, эпоха тектонических сдвигов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время», — сказал эксперт.

По его мнению, в условиях новой реальности на первый план в глобальной политике выходит конкуренция различных концепций развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Полковник СВР оценил последствия госпереворота в Казахстане для России