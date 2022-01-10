Москва, , 18:05 — REGNUM Эпоха глобального доминирования Запада подошла к концу. Об этом 10 января заявил директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии, тюрколог Владимир Аватков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Земля. Вид из космоса

«Очевидно, что эпоха западноцентричного миропорядка заканчивается. Начинается совершенно новая эпоха, эпоха тектонических сдвигов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время», — сказал эксперт.

По его мнению, в условиях новой реальности на первый план в глобальной политике выходит конкуренция различных концепций развития.

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