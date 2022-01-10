Пекин, , 18:02 — REGNUM Согласно данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP), в прошлом месяце в Китае замедлилось развитие логистической деятельности, сообщает агентство Синьхуа.

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Индекс эффективности логистики, который отслеживает объем бизнеса, новые заказы, занятость, оборот запасов и тарифы на коммунальные услуги в секторе, составил 52,6% в декабре 2021 года, что на 1 процентный пункт меньше, чем месяцем ранее. Значения выше 50% указывают на расширение, в то время как значение ниже 50 отражают сокращение.

Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем, индекс оставался в зоне расширения, при этом железнодорожный транспорт и курьерские службы сохраняли быстрый рост, отметили в CFLP.

Субиндекс новых заказов составил 51,6%, а субиндекс ожиданий деловой активности составил 53,4%. По данным федерации, это свидетельствует о том, что компании в целом оптимистично оценивают перспективы рынка в ближайшем будущем.

По данным CFLP, в 2021 году среднегодовой показатель индекса составил 53,4%, что на 1,7 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.