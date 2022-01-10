Лима, 10 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 10 января принял участие в церемонии запуска первой в стране коммерческой станции быстрой зарядки электромобилей на Панамериканском шоссе. Об этом сообщает перуанское новостное агентство La Republica.

Зарядка электромобиля

Станция способна одновременно заряжать до двух электромобилей мощностью 50−100 кВт за 25−90 минут. Её открытие стало результатом сотрудничества Petroperu, Enel и Kio Networks. Планируется, что в будущем станция будет одной из многих на перуанском участке Панамериканского шоссе.

Инициатива направлена на сокращение выбросов углерода и увеличение спроса на возобновляемые источники энергии, к 2050 году страна планирует достичь углеродной нейтральности.