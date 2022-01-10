Москва, 10 января 2022, 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова, сообщает 10 января официальный сайт правовой информации.
Указ о назначении опубликован на портале 10 января.
Ранее Александр Бикантов занимал должность главы пресс-центра МИД РФ.
«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике», — указано в тексте документа.
Предыдущий посол РФ Владимир Титоренко освобожден от должности, проработав на ней с января 2019 года.
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