Москва, , 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова, сообщает 10 января официальный сайт правовой информации.

Владимир Путин с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой Kremlin.ru

Указ о назначении опубликован на портале 10 января.

Ранее Александр Бикантов занимал должность главы пресс-центра МИД РФ.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике», — указано в тексте документа.

Предыдущий посол РФ Владимир Титоренко освобожден от должности, проработав на ней с января 2019 года.

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