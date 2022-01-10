Путин назначил нового посла России в Центрально-Африканской Республике
Москва, 10 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова, сообщает 10 января официальный сайт правовой информации.
Kremlin.ru
Владимир Путин с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой
Указ о назначении опубликован на портале 10 января.
Ранее Александр Бикантов занимал должность главы пресс-центра МИД РФ.
«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике», — указано в тексте документа.
Предыдущий посол РФ Владимир Титоренко освобожден от должности, проработав на ней с января 2019 года.