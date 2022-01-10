Курск, 10 января 2022, 18:01 — REGNUM В Курске 15 и 23 января состоятся рейсы «Экотакси», после которых новогодние ёлки, пихты, и сосны из домов курян смогут принести пользу, сообщает ИА REGNUM.
15 января «Экотакси» проедет через кинотеатр «Ассоль», парковку у детской площадки на проспекте Клыкова, 62, парковку ТЦ «Бумеранг», ТЮЗ, Челюскинцев, 25 и парковку у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии.
Организаторы попросили очистить деревья от игрушек, мишуры и других украшений, чтобы не нанести вреда животным. 23 января «Экотакси» проедет по другому маршруту, о котором станет известно позже.