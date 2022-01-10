Курск, 10 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Курске 15 и 23 января состоятся рейсы «Экотакси», после которых новогодние ёлки, пихты, и сосны из домов курян смогут принести пользу, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка

«Ёлки, отправленные на полигон, закопанные под слоями мусора, будут разлагаться десятилетиями, а утилизированные правильно деревья будут перемолоты в щепу, а затем отправлены на подстилки для животных», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

15 января «Экотакси» проедет через кинотеатр «Ассоль», парковку у детской площадки на проспекте Клыкова, 62, парковку ТЦ «Бумеранг», ТЮЗ, Челюскинцев, 25 и парковку у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии.

Организаторы попросили очистить деревья от игрушек, мишуры и других украшений, чтобы не нанести вреда животным. 23 января «Экотакси» проедет по другому маршруту, о котором станет известно позже.