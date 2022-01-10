Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В населенных пунктах Ленинградской области за новогодние выходные убрано 195 тыс. кубометров снега. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В общей сложности ежесуточно было задействовано 1286 единиц техники и 4818 человек в составе бригад. Больше всего техники и бригад вывели на уборку снега во Всеволожском, Выборгском, Приозерском районах и Сосновом Бору.

«В целом справились на «четверку». Ситуация осложняется тем, что снег мы убираем — но не везде вывозим. Нужно организовать вывоз снега из дворов. Предлагаю законодательно закрепить обязательства по уборке дворовых территорий. И нужно решить, как накладывать штрафы на владельцев припаркованных автомобилей, если они мешают уборке снега или вывозу мусора», ― подвел итоги работы на праздниках губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лидерами по уборке снега стали Подпорожский и Сланцевский районы. Более 95% территории очищено в Волосовском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах и в Сосновом Бору.

Наибольшее количество обращений по уборке снега на каникулах поступило от жителей Гатчинского, Всеволожского, Сланцевского, Гатчинского и Бокситогорского районов. Всего жители за каникулы направили 544 обращения. По каждому работа ведется или уже завершена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за новогодние выходные в регионе было убрано от снега и льда 110 тыс. километров региональных трасс и их обочин.

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