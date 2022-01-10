Москва, , 17:53 — REGNUM Политика ЦБ РФ, направленная на борьбу с инфляцией, продолжит сдерживать кредитование реального сектора и конкуренцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

Инфляция © ИА REGNUM

«Макроэкономические тренды за праздничные дни в основном не изменились. Однако дополнились бюджетными расходами, связанными с напряженной геополитикой, — сказала Дубовик. — Разработка новых вакцин против новых штаммов также потребует дополнительных расходов. Как правило, в I квартале года инфляция подстегивается усилением праздничного потребительского спроса. Кроме того, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией постепенно происходит не только в центре, но и в регионах. При этом борьба ЦБ с растущей инфляцией, очевидно, продолжится дальнейшим ужесточением кредитно-денежной политики, что в долгосрочном периоде сдержит кредитование реального сектора и конкуренцию».

Таким образом, как пояснила Дубовик, дешевых кредитов в ближайшей перспективе ждать не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил, почему в России опасно бороться с ростом инфляции, изменяя ключевую ставку ЦБ РФ.

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