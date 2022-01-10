Штат Калифорния, США, 10 января, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Полиция Лос-Анджелеса, Калифорния, успела вытащить пилота упавшего самолета Cessna за несколько секунд до того, как аппарат был сбит поездом, а обломки разлетелись во все стороны, сообщает 10 января Reuters.

Крушение легкомоторного самолёта

Агентство ссылается на видео, на котором видно, как несколько офицеров освобождают мужчину из самолета, который упал на железнодорожные пути на загруженном перекрёстке вскоре после взлета в районе Пакойма.

Офицеры и пилот успели отпрыгнуть всего на нескольких метров от путей, перед тем как проходящий поезд врезался в самолет.

Напомним, ранее воздушное судно, на борту которого находились сотрудники пожарной службы, рухнуло на юго-западе США. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.