Москва, , 17:51 — REGNUM В 2022 году рост цен на автомобили может ограничиться 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Авторынок Lada.ru

«Наметившаяся в 2021 году тенденция, когда на фоне дефицита электронных компонентов при одновременном росте цен на металлы автомобили выросли в цене на 30−80% (в зависимости от модели и комплектации), скорее всего, продолжится и в наступившем 2022 году. Однако продолжится она в существенно более скромной динамике, — сказал Чередниченко. — В случае, если дефицит поставок удастся преодолеть в первой половине 2022 года (а так, скорее всего, и произойдет), то динамика роста цен июля-декабря может уложиться в рамки инфляционного коридора, а итоговый прирост 2022 года ограничится 15%».

Но, как подчеркнул Чередниченко, такое возможно только при благоприятном развитии событий в экономике без очередных шоков геополитического и эпидемиологического характера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что величина автокредита в РФ может вырасти на 15−20%.

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