Моздокский район, Северная Осетия, 10 января, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии отравились угарным газом шесть человек — женщина и пятеро детей. Их доставили в больницу, по факту ЧП проводится проверка, сообщили 10 января в пресс-службе МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Инцидент произошел в станице Павлодольской Моздокского района. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение техники безопасности при использовании газовой плиты.

«В Моздокскую районную больницу с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирована 31-летняя жительница станицы Павлодольская и ее пятеро детей от трех до 14 лет. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что газовое оборудование исправно, а причиной отравления газом послужило неосторожное обращение с газовой плитой, несоблюдение техники безопасности, в результате чего токсичный газ в течение длительного времени поступал в жилое помещение», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 7 января произошел взрыв бытового газа в одном из частных домов, пострадали женщина и двое детей.

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