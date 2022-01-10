Москва, 10 января, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Мэрия Москвы отказала организаторам шествия памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом 10 января сообщает «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

Как рассказал подавший уведомление о проведении акции Михаил Лобанов, в мэрии проинформировали, что сейчас мероприятия не согласовываются в связи с пандемией коронавируса и указом мэра столицы.

По этой причине акция состоится 19 января в формате возложения цветов, для этого согласование не требуется.

Маркелов и Бабуров были убиты 19 января 2009 года у станции метро «Кропоткинская». Виновным в убийстве признан радикальный националист Никита Тихонов, в 2011 году его приговорили к пожизненному заключению. Его гражданская жена Елена Хасис получила 18 лет как соучастница.