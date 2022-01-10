Москва, , 20:48 — REGNUM Встреча генсека НАТО с украинским вице-премьером по «евроинтеграции» Ольгой Стефанишиной носит ритуальный характер Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ничего нового от этой встречи ждать не нужно. Это не означает, что Киев скоро будет в НАТО. Вице-премьеру просто дадут успокоительные из натовской аптечки, и всё», — заявил эксперт.

«Это встреча — для галочки», — пояснил Борисов.

Политолог считает, что встреча не будет наполнена никакой серьезной практической повесткой. «Времени на декларативные действия у них много. Цель встречи в том, чтобы сохранить видимость сильного альянса в условиях, когда его реальное влияние на процессы в мире уменьшается», — считает эксперт.

Напомним, что 10 января проходит встреча генерального секретаря военно-политического альянса НАТО Йенса Столтенберга с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.