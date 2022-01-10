Москва, 10 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Встреча генсека НАТО с украинским вице-премьером по «евроинтеграции» Ольгой Стефанишиной носит ритуальный характер Об этом 10 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Ничего нового от этой встречи ждать не нужно. Это не означает, что Киев скоро будет в НАТО. Вице-премьеру просто дадут успокоительные из натовской аптечки, и всё», — заявил эксперт.

«Это встреча — для галочки», — пояснил Борисов.

Политолог считает, что встреча не будет наполнена никакой серьезной практической повесткой. «Времени на декларативные действия у них много. Цель встречи в том, чтобы сохранить видимость сильного альянса в условиях, когда его реальное влияние на процессы в мире уменьшается», — считает эксперт.

Напомним, что 10 января проходит встреча генерального секретаря военно-политического альянса НАТО Йенса Столтенберга с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной.