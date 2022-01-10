Белгород, 10 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Отчёт министерства здравоохранения Белгородской области по стратегии обеспечения региона медицинскими кадрами отправил 10 января на доработку губернатор Вячеслав Гладков. Некоторые муниципалитеты не приобрели жильё для врачей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На меры по устранению нехватки медицинских кадров в регионе посредством привлечения специалистов из других регионов в 2021 году из областного бюджета было выделено порядка 700 млн рублей. Муниципалитетам необходимо было приобрести 181 квартиру с мебелью и качественным ремонтом, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Пока трудоустроены и проживают в служебных помещениях 94 врача. В будущем медработники смогут перевести в собственность эти квартиры.

«Сработали плохо. Некоторые муниципалитеты не смогли обеспечить даже приобретение жилья для врачей. Главы меня подвели, конечно. Каждый из них лично меня заверил, что все задачи выполнены. У нас задача не просто приобрести квартиры, а найти врачей. Нужно составить математическую модель потребности в медицинских кадрах до 2030 года», — раскритиковал отчёт регионального минздрава Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сейчас существует потребность более чем в 700 человек среднего медицинского персонала и 436 врачах.