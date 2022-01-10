Астрахань, , 17:34 — REGNUM В Астраханской области к 10 января вакцинированы от коронавирусной инфекции 452 тыс. 119 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Вакцина от коронавируса Mos.ru

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Оба этапа иммунизации прошли 384 тыс. 867 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 471 тыс. 250 доз вакцины «Спутник V», 40 тыс. 360 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 9 тыс. 630 доз вакцины «КовиВак», а также 101 тыс. 80 доз «Спутника Лайт».