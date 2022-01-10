Новороссийск, Краснодарский край, 10 января 2022, 17:34 — REGNUM Розлив инфильтрационных вод произошёл в Новороссийске с территории мусорного полигона, об этом 10 января сообщили в администрации города-героя.
Как уточняется, из-за обильных осадков произошёл перелив из обводного канала образовавшихся поверхностных вод, его устранили силами дежурной смены с привлечением техники.
Информация о розливе инфильтрационных вод направлена в министерство природных ресурсов Краснодарского края и Росприроднадзор.