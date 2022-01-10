10 января 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter проблемы жилья для беженцев и муниципального жилья и попытались ответить на вопрос, кто важнее для страны, беженцы или собственные подданные.

Джейн Спай, , 18:02 — REGNUM BBC провели расследование, в котором узнали об условиях жизни беженцев в Великобритании, жилье которым предоставляется государством. Репортёры увидели сырость, строительные отходы и падающие потолки. Организации для беженцев заявили, что регулярно слышат о проблемах и собственности, которую жители считают небезопасной, и пытаются получить помощь.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Расследование вызвало опасения, что министерство внутренних дел не справляется с регулированием проблемы беженцев не только на берегу, но и внутри страны, потому что на протяжении года они заявляли, что предоставляют «безопасное, удобное и защищенное» место жительства.

Некоторые пользователи отметили, что эта проблема всем давно известна и без специального расследования, но, к сожалению, ничего не изменится, даже если провести десять таких расследований и написать это на двери Даунинг-стрит.

«Это продолжается уже на протяжении многих лет, но это хорошо скрывали. Если бы какая-то знаменитость рассказала о подобном опыте», — написал @hutchioooo.

В комментариях предложили депутатам и лордам, которые всем хотят помочь и раскидывают деньги направо-налево, вложить их в помощь беженцам и решить проблему.

Беженцы DFID; UK Department for International Development

«А эти лорды, которые хотели заниматься благотворительностью, разве не могут помочь людям вместо того, чтобы отправлять деньги другим странам?» — спросил @jayD198.

Многие пользователи отметили, что проблема касается не только жилья для беженцев, но и муниципального жилья. Некоторые из них рассказали о том, как управляющие компании их игнорируют и не исправляют состояние жилья.

«И прибавьте к этому расследование об ужасном состоянии муниципального жилья вместе с обвинениями в повсеместном расизме», — написал @brianwinteruk.

«Я не пытаюсь показаться смешным, но ужасный беспорядок касается не только жилья для людей, просящих убежища, но и муниципального жилья по всей стране. Оно не подходит для проживания по причинам безопасности и соответствия требованиям здравоохранения. Вот что случается, когда собственность в плохом состоянии и построена подешевле», — прокомментировал @DavidLyddon.

«Ничего не делают по поводу плесени и сырости в моем доме, по поводу проблем с радиаторами, системой центрального отопления, трещинами вокруг окон. Я сообщаю обо всех этих проблемах, ремонтируют уже третий год, а я родилась в бесполезной стране!» — рассказала @MissRebeccaAnn_.

Некоторые комментаторы предложили взять всё в свои руки и самостоятельно проводить ремонт, потому что от государства и управляющих компаний этого не дождаться.

«Очень много копаются в этой проблеме. У меня однажды сломался потолок из-за протечки, и я потратил день подарков (26 декабря — прим. Д. С.) на то, чтобы разблокировать водосток. Если они нечистые — очистите по своему стандарту», — написал @dpeccles.

Ряд комментаторов отметили, что они не удивлены положению мигрантов и беженцев, им понятно, что никто не будет их расселять в новостройки и жилье бизнес-класса.

«Вы думали, их поселят в отели за 125 фунтов (около 13 тысяч рублей — прим. Д.С.) за ночь? Подумайте еще раз», — посоветовал @MrAiTeacher.

Пользователи написали, что Великобритания сейчас не в том экономическом состоянии, чтобы исправлять проблемы для беженцев. Они считают, что новая оптимизация инфраструктуры не обойдется без очередного экономического кризиса.

«Британская инфраструктура рассчитана на примерно 35 миллионов человек, она может устойчиво справиться с 50 миллионами. Ее восстановление без экономического коллапса практически невозможно, всё и так сложно, но Великобритания не справится с тем, что надо накормить, расселить и защитить еще кого-то», — прокомментировал @scarlvet.

Многие пользователи согласились с тем, что британская инфраструктура не справляется, подтверждением тому являются внутренние проблемы, правительство не может принять мер, чтобы предоставить жилье бездомным британцам.

«Люди, которые живут на улице, практически не получают помощи или совсем ее не получают. Разве мы не должны сначала за ними присмотреть, помочь им найти работу, предоставить образование, чтобы они хоть каплю гордости в свою жизнь вернули?» — спросил @Brewster73P.

Бездомный Alex Proimos

«А как же британские подданные, которые остались без крыши?» — поинтересовался @InfinitelyTJ.

«Сколько бывших военных в Великобритании получат дом в следующем году?» — спросила @LucyDaw50n.

Часть пользователей считает, что беженцы занимают места британцев, которые остались без места жительства, и посоветовали им вернуться к себе домой, если их что-то не устраивает в Великобритании.

«Их привезли контрабандисты, пообещав утопию. 20 тысяч продовольственных банков в этой стране, у людей нет крыши над головой, кто-то выбирает между домом и едой. Они всегда могут уехать», — написал @philip_hedley.

«У некоторых людей в Великобритании нет потолка, чтобы он на них упал, они в очереди на предоставление жилплощади намного дольше ждут», — отметил @KennethSnell17.

«Если им не нравятся условия, они всегда могут вернуться домой!» — прокомментировал @JodyLow78255769.

Напомним, жилище для беженцев регулируется отдельно от муниципального жилья для британцев. В 2019 году правительство заключило контракты с тремя компаниями для обустройства жилья для беженцев. По проекту министерства внутренних дел Великобритании, к концу 2023 года можно будет расквартировать 80 тысяч беженцев.