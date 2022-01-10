Великий Новгород, , 17:52 — REGNUM Главный государственный врач Новгородской области Елена Никифорова считает стабильной ситуацию с распространением ковида в регионе. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе правительства области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

На заседании оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса Никифорова сообщила, что темп прироста заболеваемости в регионе в период новогодних каникул составил всего 0,13%. При этом в оперштабе не зафиксировали новых вспышек инфекции.

На сегодняшний день в Новгородской области в медицинских стационарах находятся 722 человека, а лечатся дома 1614 человек. На заседании также отметили, что с 31 декабря по 9 января в регионе госпитализировали в медучреждения 494 человека. В Новгородской области сейчас свободно 23,4% коечного фонда.

В период каникул в регионе были организованы проверки в различных организациях по факту нарушений противоковидных ограничений. По результатам этих мероприятий было выявлено 160 правонарушений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области зафиксирована нулевая суточная смертность от ковида