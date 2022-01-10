София, , 17:31 — REGNUM Десятки представителей болгарской националистической партии ВМРО собрались у здания администрации президента Болгарии с требованием отложить рассмотрение Консультационным советом по национальной безопасности страны (КСНБ) вопроса об интеграции Северной Македонии в Европейский союз. Об этом 10 января сообщает БТВ.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По свидетельствам очевидцев, участники манифестации развернули ряд плакатов с оскорбительными для Северной Македонии надписями, а также скандировали лозунг «Хотим быть услышанными!».

«Скопье станет частью ЕС лишь после того, как признает общую болгарско-македонскую историю до 1944 года», — резюмировал один из лидеров ВМРО Ангел Джамбазки. Акция проходит в мирном режиме. Софийская полиция не предпринимает мер по разгону демонстрантов.

Напомним, утром 10 января КСНБ Болгарии приступил к рассмотрению вопроса о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС. Соответствующие консультации продлятся до 12 января.

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