Владикавказ, 10 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержали по подозрению в получении взяток сотрудницу министерства здравоохранения республики. Являясь начальником отдела лицензирования, чиновница Анжела М. получала незаконное денежное вознаграждение за помощь в получении разрешения на медицинскую деятельность, пишет ТАСС.

Revda-info.ru Задержание

Установлено семь фактов получения взяток в размере до 60 тыс. рублей. Услугами чиновницы воспользовались предприниматели, занимающиеся оказанием услуг в сфере стоматологии и косметологии.

«Среди организаций, которым покровительствовала чиновница, оказались косметологическая клиника и несколько стоматологических клиник. Сумма взятки варьировалась от 15 до 60 тыс. рублей. Сейчас сотруднице вменяют семь эпизодов противоправной деятельности», — сообщает ТАСС.

Сообщается также, что подозреваемой в совершении преступления, классифицируемой статьей УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.

В настоящее время на официальных сайтах правоохранительных органов РСО-Алании информации о задержании нет.