Бишкек, , 17:30 — REGNUM Направленные в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ киргизские военные приступили к охране стратегических государственных объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Киргизии сегодня, 10 января.

ВС Киргизии President.kg

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В ведомстве уточнили, что, в частности, киргизские военнослужащие охраняют ТЭЦ-2 города Алма-Аты.

«Миротворцы Киргизии осуществляют деятельность на территории соседней республики на основании решения парламента и указа президента, а также в соответствии с Договором о коллективной безопасности», — подчеркивает минобороны.

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