Москва, 10 января, 2022, 17:28 — ИА Регнум. США должны готовиться к компромиссам в ходе переговоров с Россией в Женеве, а Москва не намерена отклоняться от ранее заявленных подходов, заявил 10 января в эфире «Первого канала» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Запись этого заявления была сделана 9 января в Женеве, где проходили предварительные переговоры с американской стороной.

По словам Сергея Рябкова, встреча была сложной, но деловой.

Напомним, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков должен встретиться с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

О первых результатах переговоров по вопросам безопасности может быть заявлено в 20:00 мск.