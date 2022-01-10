Геленджик, Краснодарский край, , 17:26 — REGNUM Уголовное дело о взрыве газа в Геленджике летом 2021 года готовится к передаче в суд. О завершении следствия сообщили 10 января в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

На месте взрыва в гостинице в Геленджике (с) Пресс-служба администрации МО город-курорт Геленджик

Обвиняемому по уголовному дело о нарушении требований безопасности проходят трое троих сотрудников геленджикского филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар». Как полагает следствие, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему двух слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода, в чьи обязанности это входило.

Специалисты не выявили строительные и земляные работы в непосредственной близости от газопровода, которые привели к нарушению изоляции трубопровода и образованию в грунте блуждающих переменных токов. В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, воздействие канализационных и сточных вод и опасное влияние блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и утечке в грунт природного газа.

Утром 13 июля 2021 года в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской, произошёл хлопок газа. В результате погибли три человека — находившиеся в помещении продавец и ее супруг, а также проходивший в момент хлопка по улице 36-летний мужчина. Также травмы получили двое мужчин и 14-летняя девочка, также оказавшиеся в районе гостиницы в момент хлопка.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также, уточнили в СК, продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности в результате хлопка.

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