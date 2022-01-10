Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Нижегородку, у которой был зафиксирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса на территории области выписали из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области 10 января.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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При выписке ПЦР-тесты 28-летней девушки показали отрицательные результаты. В региональном минздраве обследовали лиц из окружения пациентки, заболевших среди них не выявлено. Вместе с тем, в Нижнем Новгороде развернут обсерватор для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса.

«Для организации наблюдения за лицами, прибывающими из стран с риском распространения нового штамма коронавируса «омикрон», в регионе развернут обсерватор. Медицинскую помощь таким пациентам смогут оказать на базе трех медицинских организаций, в которых развернуто 85 коек. В случае необходимости, количество коек для больных «омикроном» можно будет увеличить до 445», — цитируют региональный минздрав нижегородские СМИ.

Напомним, что пока в области зафиксирован единственный случай заражения омикрон-штаммом.