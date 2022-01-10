Кострома, 10 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Бывшего депутата Костромской областной думы Евгения Нагорова будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура региона.

Офис строительной компании

Нагоров являлся руководителем строительной организации «Костромагорстрой». В 2014—2017 годах компания получила деньги от дольщиков на строительство 5 многоквартирных домов в микрорайоне «Новый город», улицах Галичской и Рабочем проспекте. Потом застройщик перестал платить зарплату работникам, возведение домов затормозилось, а костромичей, вложивших в стройку деньги, признали обманутыми дольщиками.

По информации прокуратуры от действий обвиняемого пострадало 373 человека. Общая сумма ущерба превысила 287 млн рублей. Уголовное дело поступило в Свердловский районный суд Костромы, первое заседание по нему ещё не назначено.

Отметим, что 4 многоквартирных дома в настоящее время достроены компанией-инвестором по соглашению с администрацией региона. В строительство пятого дома в «Новом городе» вложились 46 человек. Объект находится на начальной стадии строительства. Завершить возведение дома планируется за счёт средств «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».