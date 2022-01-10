Сургут, Югра, 10 января, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) анонимы заявили о минировании многоэтажного дома по адресу Югорский тракт, 1. Об этом сообщает Znak.com.

(сс)GDJ Киргизия

На первом этаже этого здания находится представительство посольства Киргизии. Администрация Сургута инцидент не комментирует. Жильцов дома эвакуировали. По предварительным данным, взрывчатых веществ в жилом здании не обнаружено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске неизвестные «заминировали» 10 января здание школы №15. Школьники, после осмотра учебного заведения специалистами, приступили к занятиям.