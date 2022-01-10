Орел, , 17:14 — REGNUM Житель Орловской области предстанет перед судом за преступления, совершённые много лет назад, сообщил 10 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Житель региона обвиняется в мошенничестве, а также в похищении человека.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как полагает следствие, в 2006 году обвиняемый, на тот момент являвшийся индивидуальным предпринимателем, выявил недостачу товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 миллиона рублей. В краже он заподозрил одного из сотрудников склада. Он похитил мужчину, угрожая ему, и запер в подвале жилого дома.

Кроме того, полагает следствие, в 2013—2014 годах обвиняемый обманул своего знакомого на более чем 89 млн рублей.

В течение четырёх лет обвиняемый находился в международном розыске, он был задержан и затем арестован в апреле 2021 года.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.