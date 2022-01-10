Орел, 10 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Житель Орловской области предстанет перед судом за преступления, совершённые много лет назад, сообщил 10 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. Житель региона обвиняется в мошенничестве, а также в похищении человека.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как полагает следствие, в 2006 году обвиняемый, на тот момент являвшийся индивидуальным предпринимателем, выявил недостачу товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 миллиона рублей. В краже он заподозрил одного из сотрудников склада. Он похитил мужчину, угрожая ему, и запер в подвале жилого дома.

Кроме того, полагает следствие, в 2013—2014 годах обвиняемый обманул своего знакомого на более чем 89 млн рублей.

В течение четырёх лет обвиняемый находился в международном розыске, он был задержан и затем арестован в апреле 2021 года.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.