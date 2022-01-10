Москва, 10 января, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Переговоры России и США по вопросам безопасности, которые проходят в Женеве, являются лишь прелюдией более значимых процессов. Об этом 10 января заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США и Россия

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По мнению разведчика, переговоры, в которых Россия среди прочего требует прекратить расширение НАТО на восток и обеспечить гарантии её безопасности, продлятся достаточно длительное время. При этом не следует всерьез воспринимать заявления тех или иных политиков относительно самих переговоров, считает эксперт.

«Нужно просто отключить уши, когда речь идет обо всем, о чем говорят вокруг переговоров. Каждая сторона будет позиционироваться, забрасывать якоря на переговоры, на что они пойдут, а на что не пойдут. Но все будет решаться на переговорах. И это еще не есть переговоры — это прелюдия, где выясняются позиции, начинают согласовываться термины. Но это все по-серьезному. Этот процесс всерьез и надолго. Процесс будет протекать тяжело», — сказал Безруков.