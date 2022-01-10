Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» требует у французского «Лиона» 4,5 миллиона евро за 26-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна 4,5 миллиона евро. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро. Сам Сердар Азмун намерен доиграть сезон до конца.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в 21-м матче за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Сердар Азмун перешел в санкт-петербургский «Зенит» 1 февраля 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость иранского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.