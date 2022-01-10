Ярославль, 10 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. «Яргорэлектротранс» открыл невозобновляемую кредитную линию на сумму в 39 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Депо в Ярославле

Закупка у единственного поставщика оформлена 29 декабря 2021 года. В договоре с кредитным учреждением уточняется, что деньги требуются «Яргорэлектротрансу» для «финансирования текущей деятельности, включая пополнение оборотных средств». Как ранее сообщало ИА REGNUM транспортное предприятие осенью 2021 года испытывало финансовые сложности. В ноябре часть работников АО «ЯрГЭТ» не смогло вовремя получить заработную плату из-за ареста счетов предприятия.

Ставка по взятому кредиту — 12,5 процентов годовых. Полный срок погашения кредитной линии — 27 декабря 2023 года. Кредитная линия открыта под залог движимого и недвижимого имущества «Яргорэлектротранса». В договоре отмечается, что речь идет о земле и постройках трамвайного депо на Ленинградском проспекте в Ярославле, 7 троллейбусах и 29 единицах оборудования.