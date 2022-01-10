Москва, 10 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Актриса Елена Проклова госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом 10 января пишет телеграм-канал «112».

Цитата из видео на YouTube Елена Проклова

По данным телеграм-канала, Проклова жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. Артистку доставили в больницу, где диагностировали инсульт головного мозга.

Добавим, что на данный момент Елену Проклову перевели в реанимацию. Её состояние оценивают как средней тяжести.