Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом
Москва, 10 января, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Актриса Елена Проклова госпитализирована в одну из московских больниц. Об этом 10 января пишет телеграм-канал «112».
Цитата из видео на YouTube
Елена Проклова
По данным телеграм-канала, Проклова жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. Артистку доставили в больницу, где диагностировали инсульт головного мозга.
Добавим, что на данный момент Елену Проклову перевели в реанимацию. Её состояние оценивают как средней тяжести.