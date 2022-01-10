Вашингтон, 10 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Известный прогнозист в отношении коронавируса, американский ученый Кристофер Мюррей рассказал об окончании пандемии и оценил время пика заболеваемости коронавирусом в интервью греческому телеканалу SKAI 9 января. Глава Института проблем здравоохранения Вашингтонского университета, учитывая высокую заразность «Омикрона», считает, что он значительно распространится среди людей, несмотря на вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19.

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Отвечая на вопрос о том, как долго продлится пандемия, Мюррей сказал, что, судя по тому, что известно о штамме «Омикрон», он настолько заразен, что распространится среди населения во всех странах, где появится, за очень короткое время: от начала до кульминации, которая случится через четыре-шесть недель.

«Мы ожидаем, что Омикроном будет заражена, вероятно, половина населения или больше, и это, несмотря на показатели вакцинации и предыдущие инфекции другими его вариантами», — сказал Мюррей.

Возникает вопрос: есть смысл пытаться контролировать «Омикрон»? По мнению Мюррея, этот штамм гораздо менее серьезный, чем предыдущий. Поэтому им заражается такое большое количество людей, и поэтому заражение у них протекает гораздо легче. «Сегодня мы действительно не видим ничего особенно необычного [в «Омикроне», за исключением того факта, что от 80 до 90% людей, которые заражаются им, вообще не имеют симптомов. Так что это действительно имеет большое значение с точки зрения воздействия на население», — считает Мюррей.

Ученый подчеркивает: люди должны перестать ужасаться числам заражений, потому что они слишком велики. Важнее смотреть на число тяжелых случаев: именно это показывает нам реальные последствия воздействия вируса. Количество инцидентов, говорит Мюррей, будет ужасающим, потому что они будут регистрироваться изо дня в день, пока мы не достигнем кульминации, которая, вероятно, наступит быстрее, чем мы думали две недели назад.

Отвечая на вопрос о сроке окончания пандемии, Мюррей сказал, что пандемия, в отличие от самого COVID-19, закончится, как только закончится волна «Омикрона»: «Так что, вероятно, к марту их число в большинстве мест сократится, потому что «Омикрон» будет идти так быстро. Пандемия закончится, хотя COVID-19, безусловно, не закончится. И нам просто придется измениться и сказать: «Послушайте, это похоже на грипп».

Кристофер Мюррей — американский врач, исследователь глобального здравоохранения, профессором Вашингтонского университета в Сиэтле, где он возглавляет изучение показателей здоровья, и директор Института показателей и оценки здоровья. Начиная с 1990 года, он работал над способами измерения бремени болезней и инвалидности во всем мире. Он руководил несколькими проектами по сбору этих данных, от болезни к болезни, от страны к стране. Цель этих усилий, в которых участвуют сотни исследователей, состоит в том, чтобы предоставить данные директивным органам по всему миру для распределения ресурсов здравоохранения. Модель COVID-19 Института показателей здоровья и оценки на брифингах в Белом доме была названа «моделью Криса Мюррея».