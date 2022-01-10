Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Самый богатый человек Азии Мукеш Амбани заключает сделку о покупке отеля в Нью-Йорке Mandarin Oriental за более чем $98 млн, сообщает 10 января Reuters.

Мукеш Амбани (сс) World Economic Forum

Компания Амбани Reliance Industries объявила о приобретении материнской компании отеля, фирмы, базирующейся на Каймановых островах и контролируемой инвестиционной корпорацией Дубая. Именно этой компании принадлежит 73,4% акций отеля.

Ожидается, что сделку закроют к концу марта. В Reliance заявили, что планируется также приобрести оставшуюся долю, если другие владельцы отеля решат также продать свои акции.

Отметим, что в 2007 году отель оценивался в $340 млн.

Напомним, что Reliance Industries является крупнейшим индийским холдингом, в распоряжении которого находятся предприятия нефтехимического, энергетического, текстильного, а также телекоммуникационного секторов.

По данным журнала Forbes, Мукеш Амбани является богатейшим человеком не только в Индии, но и во всей Азии. Глава Reliance Industries занимает 13-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии издания.

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