Бухарест, 10 января 2022, 17:07 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон, предусматривающий введение для школьников и учащихся средне-специальных образовательных заведений курса обучения нормам защиты окружающей среды (НЗОК), передает 10 января бухарестский телеканал Digi24.
Согласно официальной информации, документ обязывает соответствующие учебные структуры внести необходимые дополнения в школьную программу, выделяя НЗОК в отдельный предмет.
Предполагается, что оценка по НЗОК станет одним из основополагающих факторов при приеме абитуриентов в вузы страны.
Читайте ранее в этом сюжете: СОР26 не удалось похоронить угольную промышленность