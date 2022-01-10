Бухарест, , 17:07 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон, предусматривающий введение для школьников и учащихся средне-специальных образовательных заведений курса обучения нормам защиты окружающей среды (НЗОК), передает 10 января бухарестский телеканал Digi24.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

Согласно официальной информации, документ обязывает соответствующие учебные структуры внести необходимые дополнения в школьную программу, выделяя НЗОК в отдельный предмет.

Йоханнис «Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети и подростки были максимально осведомлены о проблемах изменения климата, разбирались в вопросах сохранения природных ресурсов и оценили роль Румынии в защите экологии Земли в целом».

Предполагается, что оценка по НЗОК станет одним из основополагающих факторов при приеме абитуриентов в вузы страны.

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