Бухарест, 10 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон, предусматривающий введение для школьников и учащихся средне-специальных образовательных заведений курса обучения нормам защиты окружающей среды (НЗОК), передает 10 января бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, документ обязывает соответствующие учебные структуры внести необходимые дополнения в школьную программу, выделяя НЗОК в отдельный предмет.

Йоханнис

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети и подростки были максимально осведомлены о проблемах изменения климата, разбирались в вопросах сохранения природных ресурсов и оценили роль Румынии в защите экологии Земли в целом».