Симферополь, 10 января, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Рождение 54 детей зарегистрировали отделы ЗАГС Крыма за первую неделю 2022 года, сообщили 10 января в пресс-службе правительства региона.

HolgersFotografie Рука новорожденного малыша

Мальчиков и девочек родилось поровну. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Симферополе (17), в Бахчисарае зарегистрировано семь малышей, в Ялте — пять, четыре ребёнка родились в Евпатории.

Самым популярным именем для новорожденных мальчиков в 2022 году стало имя Артём, для девочек — Милана. Самыми редкими в свидетельствах о рождении стали имена Оливия, Раиф, Сурья, Аида.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в новогоднюю ночь с 31 декабря 021 года на 1 января 2022 года на свет появились семь детей.