Кито, 10 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Школы системы государственного образования в Эквадоре с 10 января временно приостанавливают очные занятия для стимулирования вакцинации детей и подростков. Об этом сообщает информационное агентство Prensa Latina.

Sylvain2803 Школа в Эквадоре

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Решение было принято Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям. Как пояснили власти, «приостановка занятий — это не перерыв в обучении и не каникулы, а период для иммунизации учащихся начиная с пятилетнего возраста, а также учителей». Пропущенные на этой неделе занятия будут восполнены в конце учебного года.

Школам разрешили проводить дистанционные или смешанные занятия для полностью прошедших вакцинацию учащихся. Помимо этого, с 8 января страна закрывает доступ в торговые центры, кинотеатры, стадионы и прочие развлекательные учреждения для не прошедших полную вакцинацию граждан.

Причиной экстренного введения мер послужил экспоненциальный рост числа заражений сразу после новогодних праздников.