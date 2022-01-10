Москва, , 17:02 — REGNUM Комик Гарик Харламов обратился к своим подписчикам. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 10 января.

Гарик Харламов Скриншот с YouTube

На видео Харламов призвал своих поклонников не болеть — сам он лежит дома с температурой. По словам комика, ему сейчас «неприятно и дико скучно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гарик Харламов озвучил персонажа Волка из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Новая версия советского мультфильма называется «Ну, погоди! Каникулы» — её премьера состоялась в декабря 2021 года.

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